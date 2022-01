Dresdner SC startet mit Niederlage gegen Wiesbaden ins neue Jahr

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind am Dienstag mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. In einer hart umkämpften Partie unterlagen die Schützlinge von Alexander Waibl dem VC Wiesbaden nach einem 0:2-Satzrückstand am Ende mit 2:3 (24:26, 23:25, 25:19, 25:20, 12:15). Damit verpasste der deutsche Meister die erhoffte Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage und kassierte zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde die vierte Niederlage. Derweil wurde das für Samstag geplante Spiel der DSC-Damen in Neuwied abgesagt, nachdem beim Aufsteiger Corona-Fälle festgestellt worden waren.

