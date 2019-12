Dresdner Volleyballerinnen stehen im Achtelfinale des Challenge Cups

Starkes Aufschlag-Annahme Spiel

„Wir sind sehr konzentriert in die Partie gegangen. Im Gegensatz zum Hinspiel konnten wir den starken ukrainischen Außenangriff von Beginn an kontrollieren. Insgesamt waren wir in allen Elementen besser. Grundlage für den klaren Erfolg war unser starkes Aufschlag-Annahme Spiel und die Effizienz im Gegenangriff. Ich freue mich besonders, dass trotz des Durchwechselns kein Bruch im Spiel gekommen ist“, lobte Alexander sein Team, obwohl es die „besonderen Umstände“ vor dem Spiel seinen Mädels nicht gerade leicht gemacht hätten, wie er betonte.

Spielkleidung im Handgepäck

Denn die Reise in die Ukraine hielt einige Überraschungen bereit. Weil der Flieger in Berlin verspätet abhob, schaffte zwar die Mannschaft den Anschlussflieger in Kiew mit Ach und Krach, das Gepäck aber nicht. Zumindest die Spielkleidung haben die Athletinnen zumindest im Handgepäck. Dennoch mussten Team und Trainer am Vormittag losziehen, um die wichtigsten Utensilien in einer Drogerie zu beschaffen. „Ein frisches Trainingsshirt aus dem lokalen Sportgeschäft gab es dank der finanziellen Unterstützung eines mitgereisten Sponsors“, berichtete Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Eine positive Überraschung erlebten die Trainer kurz vor dem Abschlusstraining, als ihnen die Prometey-Kollegen mit frischen Shirts und Shorts sowie Tape-Materialien für den Physiotherapeuten aushalfen. Eine tolle Geste, wie auch Zimmermann fand. Einige Stunden vor Spielbeginn konnte die Geschäftsführerin dann auch noch das Gepäck vom Flughafen abholen. Bleibt zu hoffen, dass die Rückreise an diesem Donnerstag entspannt verläuft, zumal es für die DSC-Damen schon am Freitag nach Wiesbaden geht, wo am Sonnabend die letzte Bundesliga-Partie des Jahres auf sie wartet.