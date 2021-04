Dresdner Volleyballerinnen verlieren zweites Finalspiel nach großem Kampf

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben auch das zweite Finalspiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft verloren. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag in einer hochklassigen und dramatischen Partie bei Allianz MTV Stuttgart nach 2:0-Führung am Ende noch mit 2:3 (25:23, 25:23, 24:26, 21:25,13:15). Schon in der ersten Partie hatten sich die DSC-Damen dem Team aus Schwaben mit 0:3 geschlagen geben müssen. Damit liegen die Elbestädterinnen in der Serie Best-of-five mit 0:2 zurück und Stuttgart kann in der dritten Begegnung am kommenden Sonnabend in Dresden schon den zweiten Titelgewinn nach 2019 perfekt machen.

