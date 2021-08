Dresdner Wasserspringer Martin Wolfram erreicht Olympia-Finale

Tokio. Der Dresdner Wasserspringer Martin Wolfram hat bei den Olympischen Spielen das Finale im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett erreicht. Der 29-Jährige erhielt für seine sechs Sprünge im Halbfinale am Dienstag in Tokio 423,00 Punkte und belegte damit den neunten Platz. Das Finale der besten zwölf Springer findet noch am selben Tag um 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr/MESZ) statt. Bester des Halbfinals war der Chinese Xie Siyi, der 543,45 Zähler erreichte.

