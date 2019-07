Dresdner Wasserspringer Martin Wolfram trotz verpasstem Finale zufrieden

Dresden. DSC-Wasserspringer Martin Wolfram hat bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gwangju das Finale vom Dreimeterbrett knapp verpasst. Der 27-Jährige, der im Vorkampf 408,55 Punkte und den 14. Platz erreichte, musste im Semifinale mit 403,50 Zählern als 15. die Segel streichen. Damit verfehlte der Schützling von Boris Rozenberg vorerst auch den Quotenplatz für Olympia. Einen sicherte zumindest erst einmal der Berliner Patrick Hausding, der als Neunter (446,20) in den Endkampf der besten Zwölf einzog.

Enttäuscht oder traurig zeigte sich Wolfram danach trotzdem nicht: „Dafür gibt es keinen Grund. Klar, es wäre schön gewesen, im Finale zu stehen und den Quotenplatz zu holen. Doch in Anbetracht meiner Verletzungen, der kurzen Vorbereitungszeit und dass ich kurz davor war. Die Hoffnung komplett aufzugeben, habe ich einen tollen Wettkampf gezeigt und mich in der Welt zurückgemeldet“, meinte der Kämpfertyp, der wegen langwieriger Rückenprobleme wochenlang nicht trainieren konnte.

Wolfram stolz auf seine Leistung

„Es gab sehr viele“, so berichtete er nach dem Semifinale leicht schmunzelnd, „die gesagt haben, oh, du springst ja noch. Wir haben gedacht, du hättest aufgehört.“ Umso mehr sei er froh, wie der kräftezehrende Wettkampf mit einem endlosen Vorkampf gelaufen sei. „Ich habe gute Sprünge gezeigt, ein paar kleine Fehler gemacht, aber keine gravierenden. Deshalb bin ich froh und auch stolz auf meine Leistung“, betonte Wolfram und fügte hinzu: „Beim Weltcup nächstes Jahr in Japan reicht diese Platzierung für einen Quotenplatz. Dort muss man unter die besten 18 kommen. Wenn ich dann meine Leistung bestätigen kann, bin ich zuversichtlich für den Quotenplatz.“