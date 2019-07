Dresdner Wasserspringer Wolfram und Punzel wollen ins 3-m-Finale

Dresden. Die ersten beiden Wettkämpfe bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gwangju liefen für DSC-Wasserspringerin Tina Punzel enttäuschend ab. Im Turm-Synchron landete sie mit Christina Wassen nur auf Rang zwölf , einen Tag später verpasste sie im Dreimeter-Synchron mit Lena Hentschel – mit der sie noch letztes Jahr EM-Silber gewann – sogar das Finale . Doch viel Zeit bleibt dem Schützling von Boris Rozenberg nicht, die Wunden zu lecken. Bereits am Donnerstag steht der nächste Wettbewerb auf dem Plan. Im Dreimeter-Einzel geht es um olympische Quotenplätze. Dazu muss die 23-Jährige den Einzug ins Finale der besten Zwölf schaffen. Trainings- und Teamgefährte Martin Wolfram meinte gestern: „Ich hoffe sehr, dass sie es im Kopf beiseiteschieben kann. Es sieht aber so aus, dass ihr das gut gelingt und sie sich neu konzentrieren kann.“

Noch bevor aber Punzel ihren dritten von insgesamt vier Starts bei dieser WM absolviert, wird es für Martin Wolfram an diesem Mittwoch ernst. Der 27-Jährige, der wegen seiner Rückenprobleme erst sehr spät und auch ohne Normerfüllung auf den WM-Zug aufspringen konnte, tritt im Dreimeter-Einzel an und will ebenfalls einen Quotenplatz erkämpfen. „Die Chancen sind schwer einzuschätzen, da sehr viele sehr gute Springer am Start sind. Das Halbfinale ist definitiv machbar und mit ein bisschen Glück auch das Finale“, zeigt sich der Olympia-Fünfte vom Turm vorsichtig optimistisch.