Dresdner Wasserspringerin Punzel und Partnerin Hentschel verfehlen Finale

Dresden. Für DSC-Wasserspringerin Tina Punzel gab es bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gwangju die nächste herbe Enttäuschung. Die 23-Jährige verfehlte mit ihrer fünf Jahre jüngeren Berliner Partnerin Lena Hentschel das Finale im Dreimeter-Synchron-Wettbewerb. Mit 253,59 Punkten belegten sie im Vorkampf nur den 13. Platz und schrammten um vier Punkte an Rang zwölf und damit der Endkampf-Teilnahme vorbei. Am Tag zuvor hatte Punzel bereits im Turm-Synchron mit Christina Wassen im Finale nur den zwölften und damit letzten Platz erreicht .

Bundestrainer Lutz Buschkow nahm die Elbestädterin ein wenig in Schutz: „Sie hatte einen sehr langen Tag gestern und musste die Niederlage verkraften. Das scheint nicht ganz so einfach gewesen zu sein“, erklärte er. Mit Blick auf den Dreimeter-Einzelwettbewerb hofft Buschkow, dass die Mixed-Europameisterin Punzel und Talent Hentschel mindestens einen Finalplatz erkämpfen. Der würde dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) einen Quotenplatz für Olympia 2020 bescheren.

Das neuformierte Synchronpaar mit dem Ex-Dresdner Timo Barthel und dem Berliner Lou Massenberg hat dagegen gleich in seinem ersten internationalen Wettkampf das WM-Finale vom Turm erreicht. Das Duo zog im südkoreanischen Gwangju mit 378,96 Punkten auf Platz sechs in den Endkampf ein. Im anschließenden Finale konnte das Duo diese Leistung nicht noch einmal abrufen oder sich sogar steigern. Mit 368,25 Punkten belegten die beiden Athleten den zehnten Platz. Der Sieg ging wie erwartet an das chinesische Team Yuan Cao/Aisen Chen, die 486,93 Zähler sammeln konnten. Insgesamt aber waren die Trainer mit dem Debüt des neuformierten deutschen Duos recht zufrieden.