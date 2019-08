Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel holt ihre dritte EM-Medaille

Kiew/Dresden. DSC-Wasserspringerin Tina Punzel hat bei der Europameisterschaft in Kiew (Ukraine) ihr drittes Edelmetall erkämpft. Die 24-Jährige holte im Einzel vom Dreimeterbrett wie im Vorjahr die Bronzemedaille. Allerdings verfehlte sie den Titel mit 290,15 Zählern nur um winzige 3,60 Punkte. So ging Gold an die Niederländerin Inge Jansen (293,85) und Silber an die Russin Kristina Iliniykh (292,60). Die Chance auf ihren zweiten EM-Titel in dieser Disziplin nach 2013 vergab der Schützling von Boris Rozenberg durch einen Patzer beim Zweieinhalb-Auerbachsalto im dritten Durchgang, für den sie nur 37,50 Punkte erhielt.