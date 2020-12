Dresdner Weltcup-Organisator Kindermann kritisiert Absagen der Skandinavier

Dresden. Organisator René Kindermann hat die Absage der skandinavischen Teams für den Weltcup der Skilangläufer am Wochenende in Dresden kritisiert. „Merkwürdig ist aber, dass ja nicht die kompletten norwegischen, schwedischen und finnischen Nationalteams zu Hause bleiben. Biathleten, Skispringer und die Alpinen sind alle unterwegs“, sagte Kindermann der „Sächsischen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe). „Nur die Langläufer haben Angst vor Reisen nach Mitteleuropa. Das ist für viele unverständlich und auch für mich nicht nachvollziehbar. Stattdessen sagen die Norweger, alle sollen in ihr Land kommen, dort könne man Weltcups durchführen.“

