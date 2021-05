Dresdner Wolfram nach starkem Comeback: "Die Angst war immer da"

Dresden. Wer in diesen Tagen den DSC-Wasserspringern Tina Punzel und Martin Wolfram begegnet, blickt in strahlende Gesichter. Erst am Montag kehrte das Duo gemeinsam mit Vereinsgefährtin Saskia Oettinghaus und der in Dresden trainierenden Berlinerin Lena Hentschel von der Europameisterschaft aus Budapest zurück. Beim Vereinsempfang einen Tag später wurden die erfolgreichen Athleten mit ihrem Trainer Boris Rozenberg gebührend gewürdigt. Anzeige

Willenskraft und Durchhaltevermögen

Für eine große Feier aber fehlen Zeit und wegen Corona auch das Ambiente. Der frischgebackene Weltcup-Sieger von Tokio und EM-Bronzemedaillengewinner Martin Wolfram verrät mit einem schelmischen Grinsen: „Im Oktober heiratet Patrick Hausding seine Freundin Marcela Maric in Kroatien. Da sind wir alle eingeladen. Dort steigt eine große Feier und da lassen wir es dann richtig krachen.“

Jetzt aber hat der 29-Jährige kaum Zeit, die Ereignisse der letzten zwei Wochen so richtig sacken zu lassen, denn vor Olympia stehen demnächst noch die Deutschen Meisterschaften als offizieller Nominierungswettkampf vor der Tür. Allein schon der Weltcup-Sieg in Tokio, der bei ihm die Tränen nur so fließen ließ, kann das „Stehaufmännchen“ bis jetzt noch nicht wirklich fassen.

Wenn man seine Geschichte kennt, kann man vielleicht in Ansätzen ahnen, welche Willenskraft, wie viel Durchhaltevermögen, Kampfgeist in diesem 1,64 Meter kleinen Energiebündel tatsächlich stecken: Schon vor neun Jahren, bei Olympia 2012 in London kugelte er sich im Finale vom Turm die Schulter aus, springt weiter und wurde guter Achter. Es folgten zwei Schulter-Operationen. Beim Comeback 2015 erkämpfte er in Rostock sensationell den Europameistertitel. Doch 2016 bei Olympia in Rio sprang er erneut mit schmerzender Schulter, diesmal sogar zu Platz fünf. Die dritte OP war unvermeidlich und anschließend die Karriere vom Turm wegen der hohen Belastung für die malträtierten Knochen vorbei.

Freundin hat Mut zugesprochen

Aber Wolfram wäre nicht Wolfram, würde er die Flinte ins Korn werfen. Er kämpfte sich erneut zurück, springt nun vom Dreimeterbrett. Aber im Januar 2020 musste er zum vierten Mal eine Schulter-OP über sich ergehen lassen, glaubte dann kaum noch an die Olympia-Teilnahme. Wegen der Verschiebung der Spiele aber konnte er sich nicht nur auskurieren, sondern mit einem Comeback furioso die gesamte Springer-Welt in Tokio überraschen. Tatsächlich eine Geschichte, die unglaublich und kaum fassbar ist.

Nach außen versprühte der Dresdner in all der Zeit immer Zuversicht, doch am Dienstag gewährte er einen ehrlichen Blick in sein Seelenleben: „Der Gedanke, alles hinzuwerfen und die Angst, es könnte wieder etwas passieren, haben mich permanent begleitet. Aber ich habe versucht, das immer wieder ganz weit in meinen Hinterkopf zu verbannen. Vor den Spielen 2016 hat mir der Psychologe Dietmar Reinhold mit auf den Weg gegeben, dass ich mich nicht auf die negativen Dinge fixieren soll, sondern mir immer sagen soll, dass ich es kann. Das hat mir sehr geholfen“, erzählt Wolfram.