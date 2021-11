Dresdnerin Anna Seidel verpasst Top-Platz bei Weltcup in Debrecen

Dresden. Dresdens Shorttrackerin Anna Seidel hat beim dritten Weltcup des olympischen Winters im ungarischen Debrecen erneut eine Top-Platzierung verfehlt. Über 1500 m verpasste die 23-Jährige als Sechste ihres Halbfinallaufes den Einzug ins A- oder B-Finale und belegte auf dieser Distanz den 16. Platz, was insgesamt aber die beste Platzierung aus deutscher Sicht war. Seidel lief damit knapp an der Norm für die Olympischen Spiele in Peking vorbei.

Bei den Männern war die beste Platzierung Platz 28 des Rostockers Adrian Lüdtke über 1500 m. Die Dresdner Yanghun Ben Jung und Robin Bendig kamen über diese Strecke auf die Plätze 36 und 49. Auch auf den anderen Distanzen verfehlten die deutschen Athleten vordere Platzierungen. Wie schon bei den ersten Weltcups schied auch diesmal die Männer-Staffel in der ersten Runde aus und erreichte am Ende Rang 13. Damit hat das Quartett keine Chance mehr, sich für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren. Die Frauen hatten durch den langen Ausfall der erfahrenen Dresdnerin Bianca Merker keine Möglichkeit, eine konkurrenzfähige Staffel zu den Weltcups an den Start zu bringen und damit auch keine Chance auf die Teilnahme in Peking.