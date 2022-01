Dresdnerin Jessica Degenhardt schreibt Rodel-Geschichte

Dresden. Die Dresdner Rodlerin Jessica Degenhardt hat am Wochenende in Winterberg für Furore gesorgt. Sie erkämpfte sich auf der Bahn in Winterberg gleich zwei WM-Titel. Zunächst verteidigte die 19-Jährige, die für den RRC Altenberg startet, bei der Junioren-WM im Einsitzer ihren Titel von 2020. Im Vorjahr hatten ja coronabedingt keine Junioren-Wettkämpfe stattgefunden. Degenhardt hat diese Zeit jedoch optimal genutzt, um zu trainieren, am Material zu feilen und zudem ihr Abitur erfolgreich abzuschließen.

