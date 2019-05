Dressel-Putz und Tornack holen Stadtmeistertitel über die 5000 Meter

Bei den Frauen holte sich Maria Tornack in 21:41.46 Minuten den Meistertitel. Sylvia Frankenstein vom SC DHfK und Gabriele Honscha vom SV Automation 61 sicherten sich die Plätze zwei und drei. Gelaufen wurde im Übrigen nicht nur in den so genannten Hauptklassen. Alle Altersklassen waren vertreten. Als älteste Teilnehmerin stand Anni Neumann vom LC Auensee an der Startlinie. Die 1938 geborene Läuferin absolvierte die 5000 Meter in 37:44.03 Minuten.