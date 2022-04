Dressur-Queen Isabell Werth verabschiedet Weihegold in Leipzig würdevoll 

Leipzig. Ob das Pferd von Isabell Werth gespürt hat, dass es die letzte Kür war? Ich denke schon, dass Weihegold meine Anspannung gemerkt hat“, sagte die „Dressur-Queen“ über ihre 17-jährige Stute, die in den verdienten Ruhestand gehet. In der Kür zeigte das Duo nochmal eine Top-Leistung. Auch wenn die 52-Jährige zu Beginn etwas aufgeregt war, löste sich die Anspannung.

„Es ging mir heute nicht um den Sieg. Ich wollte Weihegold würdevoll verabschieden.“ Die fehlerfreie Prüfung reichte für Weltcup-Bronze. Die 80-Prozent-Marke hatte das Duo wie diesmal auch in der Vergangenheit schon 50 Mal geknackt, sechs Mal sogar die 90. „Weihegold ist an Zuverlässigkeit und Kontinuität nicht zu überbieten.“ Der letzte Tanz der beiden wurde am Samstag kurz vor 23 Uhr von 8000 Menschen gefeiert.