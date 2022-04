Dressur-Weltcup: Leipzig freut sich auf die La-La-Land Kür

Leipzig. Die Favoritin Jessica von Bredow-Werndl ging in der Kurzkür der Dressur als letzte ins Viereck. Souverän ritt sie mit ihrem Pferd Dalera BB auf. Über das Ergebnis konnten sie und ihre Fans sich freuen. Im Endergebnis erreichte sie und ihre Trakehner-Stute 84 Prozent - gar nicht weit entfernt von der absoluten Weltklassemarke von 90 Prozent. Anschließend sprach sie ihrer Stute ein Lob aus: „Sie ist ein Profi durch und durch und einfach ein besonderes Pferd“, sagte die 36-Jährige. Anzeige

Letztes großes Turnier vor Babypause

Bei der Weltcup-Finalprüfung am Samstagabend will von Bredow-Werndl wieder ihre La-La-Land Kür zeigen. Bei den olympischen Spielen in Tokio 2021 zeigte sie die Musical Kür mit dem Pferd Bella Rose und verzauberte die Jury. Die Belohnung: eine Wertung von 91 Prozentpunkten. Das Filmmusical aus dem Jahr 2016 mit Ryan Gosling und Emma Stone gewann sieben Golden Globes und sechs Oscars.

Es ist das letzte große Turnier vor ihrer Babypause. Im August erwartet sie ihr zweites Kind. Die Doppelolympiasiegerin fühlt sich dennoch sehr fit. „Es ist schon schade, jetzt auf so gutem Niveau in die Pause zu gehen. Aber Dalera macht es mir leicht, die Prüfung zu genießen, auch wenn wir natürlich trotzdem konzentriert sein müssen.

Neben der Siegerin hatte nur die Dänin Cathrine Defour mit Vamos Amigos die 80 Prozent überschritten. „Ich war überrascht, wie gut Vamos war und bin super zufrieden“, so die Olympiavierte von Tokio. Die Drittplatzierte Isabell Werth schrammte knapp an den 80 Prozent vorbei und belegt in der Kurzkür den dritten Platz. „Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Vielleicht können wir am Samstag noch mehr aus uns herausholen“, sagte die 52-Jährige nach der Kurz-Kür. „Wenn es das letzte Mal ist, hast du keine zweite Chance mehr.“

Weihegold sagt Adieu

Jessica von Bredow-Werndl wird wohl dennoch nicht zu schlagen sein, schätzt sie ein. „Das ist aber auch nicht unser Ziel. „Ich will einen schönen Abschied mit Weihegold feiern. Daher ist es besonders schön, dass es mit Publikum und auf so einem großen Event wie dem Vierfach-Weltcup stattfinden kann.“ Sie schließt nicht aus, dass es noch für Platz zwei reichen könnte.

Am Samstagabend wird es ihre letzte Kür zusammen mit Weihegold Old sein. „Sie ist ein sehr zuverlässiges Pferd. In den sieben Jahren liefen vielleicht zwei, drei Prüfungen nicht optimal“. Nach ihrer Kür wird die 17-Jährige Stute verabschiedet und kehrt zu ihren Besitzern ins Oldenburger Land zurück. Sie wird dann weiter für die Zucht genutzt.



