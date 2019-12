Saints-Quarterback Drew Brees stellt Touchdown-Rekord auf - Legende Peyton Manning überholt

Quarterback-Star Drew Brees hat beim Heimerfolg seiner New Orleans Saints in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Rekord aufgestellt. Der 40 Jahre alte Spielmacher warf am Montag (Ortszeit) beim 34:7 (20:0) gegen die die Indianapolis Colts für 307 Yards und vier Touchdowns.

Mit insgesamt 541 Touchdown-Pässen in seiner Karriere durchbrach Brees die alte Bestmarke von Peyton Manning (539 TD-Pässe). Den dritten Platz belegt Super-Bowl-Champion Tom Brady mit aktuell 538 Touchdown-Pässen. Letzterer gratulierte anschließend via Twitter: "Glückwunsch, Drew! Es könnte nicht verdienter sein. Peyton überhaupt in irgendeiner Statistik zu überholen, ist eine unglaubliche Leistung und deine Rekorde werden hart zu brechen sein." Mit einem Zwinkersmiley versehen, sagte Brady seinem Kontrahenten allerdings schon einmal den Kampf an: "Den Versuch ist es wert."

Rekordmann Brees: "Eine Nacht, an die ich mich immer erinnern werde"

Brees selbst bezeichnete seinen Erfolg als "ziemlich unglaublichen Moment". Für ihn sei es eine besondere Nacht gewesen, an die er sich immer erinnern werde. Für die Saints war es der elfte Sieg im 14. Saisonspiel. New Orleans liegt an der Spitze der NFC South und ist bereits sicher für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert.

Die NFL-Champions: Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 in der Übersicht Super Bowl I (1967): Die Green Bay Packers schlagen die Kansas City Chiefs in Los Angeles mit 35:10. Packers-Quarterback Bart Starr (Bild) wird als MVP ausgezeichnet. In der Halbzeitpause tritt Dixieland-Trompeter Al Hirt auf. ©

Anzeige