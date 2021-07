"Jedes Spiel ein Endspiel": 26 Mannschaften müssen aus der 3. Liga absteigen

Sieben Staffeln, neuer Modus und 26 Absteiger: Der Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga wird bei den Männern so hart wie nie seit ihrer Einführung im Jahr 2010. Weil es durch Corona zuletzt zweimal keine Ab­stei­ger gab, müssen in der neuen Saison 26 Klubs die Liga verlassen. Der Grundlagenvertrag des Deutschen Handballbundes (DHB) sieht vor, dass die Sollstärke von 64 Mannschaften in vier Staffeln zur Saison 2023/24 wieder erreicht werden muss. Auch 2023 müssen deshalb noch 18 statt der üblichen zwölf Klubs runter in die Oberligen.

Die erhöhte Anzahl der Absteiger auf die kommenden beiden Jahre gleichmäßig zu verteilen, kam für den Spielausschuss des DHB nicht infrage. „Wir haben keine Termine für weitere Entscheidungsspiele“, er­läu­tert Staffelleiter An­dre­as Tiemann. Erstmals wird in sieben Staffeln gespielt. Start ist am 4. oder 5. September, letzter Spieltag der 13. März. Es folgen Auf- und Abstiegsrunde. Die Spielzeit endet am 22. Mai.