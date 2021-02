Diskussionen in 3. Liga: Einfachrunde vom Tisch - spielt nur, wer aufsteigen will?

Eigentlich sollte bereits seit Ende Januar feststehen, ob die laufende Saison in der 3. Liga abgebrochen werden soll. Weil die Spielkommission des Deutschen Handballbunds (DHB) entgegen der ursprünglichen Planung allerdings erst die Beschlüsse der Bund- und Länderkonferenz am Mittwoch abwarten will, hängen die Klubs in der Warteschleife fest.

Dirk Müller, Teammanager des HSV Hannover, kann es nicht nachvollziehen, dass die Entscheidung vertagt ist. „Man wollte uns längst ein Hygienekonzept für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs an die Hand geben. Das ist nicht passiert.“ Immerhin gab es eine Umfrage, ob und unter welchen Bedingungen es den Vereinen möglich ist, zu trainieren. Allerdings haben nur 60 der insgesamt 72 Männermannschaften eine Rückmeldung gegeben.