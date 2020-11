"Gesundheit geht vor": Auszeit für Hannovers Drittligisten eine überfällige Entscheidung

Sofern es die Pandemie zulässt, soll es am Wochenende 9. und 10. Januar weitergehen. Einen Termin, den Thomas Löw vom Hannoverschen SC für unrealistisch hält. Er stellt die Frage „Wer von den Mädels will denn trotz der Infektionszahlen über Weihnachten trainieren und dann die Familie treffen?“ Auch ohne die Corona-Pandemie waren die Hallen in Hannover während der Ferien stets geschlossen, sodass eine vernünftige Vorbereitung nicht möglich wäre.

Wie es nach der zweiten Zwangspause in diesem Jahr weitergehen könnte, darüber diskutierten die Vertreter des DHB vor zwei Tagen in zwei Videokonferenzen mit den Vereinen. Priorität hätten demnach die Wiederaufnahme und Fortführung des Trainings, wird der Vorstandsvorsitzende Mark Schober in der Mitteilung des DHB zitiert.

Von den 131 Mannschaften der 3. Liga (72 bei den Männern, 59 bei den Frauen) habe derzeit ein Drittel keine Erlaubnis, weiter zu trainieren. Die Zahl dürfte zu niedrig gegriffen sein, verdeutlicht aber das Dilemma, in dem der DHB steckt. Chancengleichheit für die Vereine ist nicht gegeben.

Anzeige

"Wir können uns das nicht leisten"

Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen gibt, wie der Begriff Profisport zu definieren ist. Käber ist ehrlich: „Die 3. Liga der Frauen ist kein Profitum.“ Genauer wird das beispielsweise in Hamburg eingestuft. Erster Schritt, um in die Hallen zu­rück­keh­ren zu können, sind in der Hansestadt Corona-Tests. „Wir haben eine besondere Situation. Dann muss man das machen“, sagt Davor Dominikovic von TuS Vinnhorst.

Zumindest in der Landeshauptstadt gibt es nach Aussage von Dirk Müller, Teammanager des HSV Hannover, keine klare Aussage, wie oft die Tests durchgeführt werden müssen. Außerdem sind diese sehr teuer. „Wir können uns das nicht leisten“, betont Müller.