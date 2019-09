"Aufsteiger haben es schwer": Hannoverscher SC freut sich auf die Herausforderung

Erstmals in der Vereinsgeschichte haben die Damen des Hannoverschen SC den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Thomas Löw sieht seine Mannschaft nach dem Eindruck der Testspiele gut gerüstet. Vor allem die respektable 29:32-Niederlage im Test bem Zweitligist Werder Bremen stimmt den Coach optimistisch: „Am Ende der Vorbereitung hat man die hohe Belastung gemerkt. Aber phasenweise sind wir schon weiter, als ich dachte.“ Löw rechnet aber damit, dass es noch bis Mitte Oktober dauert, bis sich sein Team an die neue Spielklasse gewöhnt hat.

Drei Neue aus Badenstedt

Großer Vorteil des Aufsteigers: Die Meistermannschaft ist zusammen geblieben und auf vier Positionen verstärkt worden. Löw bekam seine Wunschspielerinnen – alle drei vom TV Hannover-Badenstedt. Neben Marie Seidler (22), die auf Linksaußen und als Spielmacherin einsetzbar ist, sind das die wurfgewaltige halblinke Rückraumspielerin Marie-Louise Ringert (29, sammelte bereits Erfahrung beim damaligen Bundesligisten Garßen Celle) und die 1,90 Meter große Kreisläuferin Ronja Ridder (26). „Eine echte Waffe“, sagt Löw.

Eher Zufall war der Zugang von Torhüterin Anna-Marieke Schiwik, die nach einem Auslandsjahr eigentlich nur einen Verein gesucht hat, um sich fit zu halten. „Eine Granate“, sagt Löw und ist begeistert von der ehemaligen Buxtehuderin. Neue Heimspielstätte wird die Halle am Sahlkamp. „Wir dürfen dort auch dreimal in der Woche mit Haftmittel trainieren“, freut sich Löw, dass es eine Lösung mit der Stadt Hannover gab, nachdem die Fronten Ende April noch verhärtet schienen.