"Ein Traum": SV Meppen punktet mit drei Bezirksliga-Spielern gegen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg

"Für mich war es ein Traum, heute mal für die erste Mannschaft in der 3. Liga zu spielen", sagte der 22-jährige Leon Kugland bei MagentaSport. Der Mittelfeldspieler stand sogar in der Startelf, Louis Hebbelmann und Jannik Looschen wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt - und ein stolzer Trainer Rico Schmitt sagte hinterher: "Für uns ist das ein wunderbarer Moment. Und das in Magdeburg, bei der stärksten Mannschaft der Liga." Die vorangegangenen Tage seien "sehr hart gewesen", die Reaktion der Mannschaft "sensationell".