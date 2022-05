Dritte Meisterschaft in Folge: Olympiakos Piräus mit Ex-BVB-Profi Sokratis erneut griechischer Meister

Olympiakos Piräus ist zum 47. Mal griechischer Fußballmeister. Das Team aus der größten griechischen Hafenstadt setzte sich am Mittwoch mit 2:1 (0:1) bei Paok Saloniki durch und kann an den restlichen vier Playoff-Spieltagen mit nunmehr 76 Punkten nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Es ist die dritte Meisterschaft in Serie für die Piräus-Mannschaft unter dem portugiesischen Trainer Pedro Martins.

