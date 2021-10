Dritte Niederlage: HC Elbflorenz verliert beim TV Hüttenberg

Ideenlos im Angriff

„Wir haben am Ende des Tages verdient verloren“, räumte Trainer Rico Göde anschließend unumwunden ein. „In Hüttenberg muss man nicht schön spielen, da sind andere Tugenden wichtiger. Da hat es bei uns gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar die Abwehr stabilisiert, agieren aber viel zu fahrig im Angriff. Da haben wir den Kopf verloren und zu viel liegengelassen“, so das Fazit des Coaches.

Nicht unser Tag! 😕 Trotz einer starken Aufholjagd zum Ende bleiben die Punkte heute in Hessen. . Am 10.10.2021 habt ihr...

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die von Spielmacher Sebastian Greß und René Zobel angeführten Gäste dann auf 17:18 (37.) herankämpfen. Allerdings versäumen sie es, das Momentum nun komplett auf ihre Seite zu ziehen. Während bei Hüttenberg Dominik Mappes nun glänzend Regie führte und Dominik Plaue im Tor des TVH immer mehr parierte, fiel den Elbestädtern im Angriff zu wenig ein. Mit einem 4:0-Lauf setzte sich der Gastgeber schnell auf 22:17 (41.) ab. Es war aber noch keine Vorentscheidung, denn mit dem sich steigernden Kapitän Mario Huhnstock im Rücken bissen sich die Göde-Männer erneut auf ein Tor (24:25/54.) heran. Aber mit zwei Paraden von Plaue und Toren in Überzahl holten sich die Hausherren am Ende verdient den Sieg. Jetzt haben die Dresdner bis zum kommenden Sonntag Zeit, an den Schwächen zu arbeiten. Dann soll beim Ostderby gegen Rostock endlich der erste Heimsieg her.