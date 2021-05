Dritter Corona-Fall bei Schalke 04 – Spiel gegen Hertha findet trotzdem statt

Ein weiterer Profi des bereits abgestiegenen Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt, nachdem die Ergebnisse der PCR-Testreihe vorlagen. Der vom Klub nicht näher genannte Akteur ist der insgesamt dritte S04-Spieler, bei dem aktuell ein positiver Corona-Befund vorliegt. Am Mittwochabend (18 Uhr/Sky und im SPORTBUZZER-Liveticker ) spielt Schalke im Bundesliga-Nachholspiel zu Hause gegen Hertha BSC. Die Partie könne trotz der Corona-Fälle wie geplant stattfinden, erklärte der Verein.

Die beiden anderen am Montag positiv getesteten Schalke-Profis befanden sich bereits vor Beginn des von der DFL angeordneten Quarantäne-Trainingslagers in häuslicher Isolation. Vier weitere Spieler, die der Kontaktgruppe eins zugeordnet werden, stehen unter Quarantäne. Ausgangspunkt der neu vorliegenden positiven Tests war, dass am Montag auf Schalke ein Profi positiv auf einen Corona-Schnelltest reagiert hatte. Daraufhin wurde die PCR-Testung durchgeführt. Am Dienstag hatte der Klub dann zwei Corona-Fälle bestätigt. Wer die infizierten Spieler sind, wollte S04 nicht bekanntgeben.