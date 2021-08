Dritter Erfolg für VfL-Triathlet Noodt: Sieg beim Frankfurt-City-Triathlon 

Dritter Triathlon im Zeitraum von einem Monat, dritter Sieg. Mika Noodt vom VfL Wolfsburg setzte sich in einem Feld von über 600 Teilnehmern durch und gewann den Frankfurt-City-Triathlon. Über die olympische Distanz 1,5 km Schwimmen, 45 km Radfahren und 10 km Laufen kam Noodt in 1:55:13 Stunden ins Ziel. Der Erfolg in Frankfurt war für Noodt bereits der dritte in Folge nach Heidelberg in der Woche zuvor und Anfang Juli beim Ironman 70.3. im französischen Les Sables-d‘Olonne.

Anzeige

Nach den 1,5 km im Langener Waldsee, die Noodt in 20,26 Minuten geschwommen war und den 45 Kilometern auf dem Rad (59,54 Minuten), hatte der VfLer drei Minuten Rückstand auf den Führenden Timo Hackenjos. „Ich war mir ziemlich sicher, dass ich einen Rückstand von drei Minuten beim Laufen aufholen konnte, von daher habe ich mein Rennen durchgezogen und mich nicht von dem Rückstand verunsichern lassen", so der VfL-Athlet.