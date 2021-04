Dritter Neuzugang: Timo Walther kehrt zu Dresdner Eislöwen zurück

Die Rückkehr in Liga zwei sieht er keinesfalls als Rückschritt: „Ich habe einige Erfahrungen in der DEL sammeln können, aber ich habe da eine andere Rolle gespielt. In Dresden will ich Verantwortung übernehmen und ein Führungsspieler sein beim Umbruch.“ In Nürnberg hat Walther nur 33 Spiele absolviert, wurde zwischenzeitlich nach Bayreuth ausgeliehen. Ab Juni will der in Bangkok geborene Diplomatensohn langsam seine Zelte mit seiner Freundin, die aus Dessau stammt, wieder in Elbflorenz aufschlagen.