Dritter Sieg in Folge: IceFighters tanken weiter Selbstvertrauen gegen Limburg

Goalie Glatzel unbezwingbar

Schon Sekunden nach dem Anbully flog der Puck in Richtung des Limburger Kastens. Die Sachsen verwickelten die Rockets in eine schnelle und ausgeglichene Partie. Doch die Gerike-Jungs ließen einige Chancen auf dem Eis liegen. Dann stand Verteidiger Marvin Miethke frei und feuerte den Führungstreffer von der blauen Linie ins Netz von Gäste-Goalie Jan Guryca. Im Mitteldrittel erhöhte der 20-jährige Paul König zum 2:0, es war sein dritter Saisontreffer.

Sicher stand auch die Abwehr der Leipziger. Zudem fror ein gut aufgelegter Goalie Patrick Glatzel den Puck vor seinem Kasten ein, weshalb die Kufencracks im Schlussdrittel nichts anbrennen ließen. Moritz Israel sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 cool für klare Fronten. Doch das sollte noch nicht reichen. Walther Klaus polierte Leipzigs Unterzahl-Statistik auf und traf ins leere Tor der Limburger. Und abermals feierten die IceFighters den 4:0-Sieg mit einem Shutout. Coach Gerike lobte sein Team für kreierte Chancen und das Spiel in Unterzahl. Der Sieg sei insgesamt sehr wichtig gewesen, so der 44-Jährige. „Die Mannschaft hat sich zwei freie Tage verdient.“ Am Dienstag müssen die Leipziger in der Partnerstadt gegen die Hannover Indians (Anbully 19.30 Uhr) ran.