Dritter Sieg in Folge: Recken schlagen Absteiger TuSEM Essen souverän

Dritter Sieg am Stück für die Recken in der Handball-Bundesliga. Sie bezwangen die TuSEM Essen vor 2072 Zuschauer mit 30:26 (15:12).

Was für ein Kraftakt diese Saison ist, dafür stand der Einsatz von Ilija Brozovic sinnbildlich. Er hob in der allerersten Abwehraktion den gegnerischen Kreisläufer Tim Zechel in bester Ringermanier aus. Im nächsten Moment tat er sich selbst weh, hielt aber mit schmerzverzerrtem Gesicht durch. Und spielte so gut weiter wie seine müden Mitstreiter. Die Recken lassen sich zum Saisonausklang nicht hängen – im Gegenteil, sie warfen sich richtig rein.