Dritter Sieg in Serie! Rizzo-Treffer sorgt für späten Lupo-Jubel

Die Führung hatte Lupo dabei schon vor der Pause zweimal auf dem Fuß: Erst vergab Gracjan Konieczny eine Riesenchance, dann scheiterte Rocco Tuccio bei einer weiteren guten Möglichkeit an der Latte - "der Gegner hat nichts für das Spiel getan, da muss man geduldig sein", sagte Lupo-Coach Giampiero Buoncore.

Sieg-Hattrick für Lupo/Martini Wolfsburg! Bei BW Tündern holten die Oberliga-Fußballer mit 1:0 (0:0) ihren dritten Sieg in Serie - und den ersten auf fremdem Rasen. Der war zwar nicht leicht zu bespielen, das störte Andrea Rizzo aber eher weniger - der Torjäger knipste nach seiner Einwechslung spät den Siegtreffer.

Geduld bewiesen die Italiener entsprechend auch - obwohl der Platz im Weserbergland-Stadion Lupos Spiel nicht gerade entgegenkam. "Der Platz war schwierig, der Rasen sehr hoch. Da muss man sich darauf einstellen, dass auch ein kurzer Pass mal nicht ankommt", so Buonocore. "Das haben die Jungs sehr gut angenommen und das Beste daraus gemacht." Lange hatte es nach einem Remis ausgesehen - dann zahlte sich Lupos Geduld aber aus.

Nach seiner Einwechslung in der 65. Minute stand Rizzo neun Minuten vor Schluss goldrichtig: Eine Hereingabe von der rechten Seite fand den Goalgetter am langen Pfosten - "er musste ihn nur noch über die Linie drücken", freute sich Buonocore über das erste Saisontor des Angreifers, der in den Spielen zuvor noch ungewohnte Ladehemmungen hatte. "Nach dem Tor kamen noch viele lange Bälle, Tündern hat alles reingeworfen", berichtete der Coach. "Aber es wurde nichts gefährlich."

Wie schon im gesamten Spiel zuvor nicht. Lupo bejubelte den dritten Sieg in Serie, hat nach seinem schwachen Saisonstart Fahrt aufgenommen. Mit dem Erfolg schoben sich die Italiener auf Platz vier vor. Buonocore freut's: "Wir sind hochzufrieden."

Lupo: Sauss - Jungk (81. Safronow), Chamorro, Redemann, Taric - Zverotic, Tuccio (45.+1 Schlothauer), Dubiel, Ebot-Etchi (65. Rizzo) - Konieczny (81. Hajdari) - Hallmann.

Tor: 0:1 (81.) Rizzo.