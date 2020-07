Drittes Testspiel: BSG Chemie Leipzig mit Mühe in Markranstädt

Leipzig. Chemie Leipzig in Spiel drei nach der viermonatigen Corona-Pause - nur ein 0:0 beim Test in Markranstädt. Gesprächsthemen vor allem: Dauerkartenverkauf, Hygienekonzept und Neuzugänge. Chemie tat sich beim torlosen Remis über die gesamten 90 Minuten schwer, bot größtenteils nur Stückwerk. Die Gastgeber hielten robust dagegen, und ließen niemals erkennen, dass sie zwei Ligen tiefer spielen. Was bei Chemie fehlte, war das Tempo sowie die Genauigkeit im Passspiel. „Vieles war Stückwerk, da müssen wir uns noch verbessern. Die Abläufe sind noch nicht automatisiert, es fehlt auch ein wenig an Spritzigkeit“, urteilte der sportliche Leiter Andy Müller-Papra.