Drittes Tor von Mario Götze zu wenig für die PSV - Früherer St. Pauli-Stürmer bremst Eindhoven

Trotz des dritten Saison-Treffers von Mario Götze hat die PSV Eindhoven in der niederländischen Ehrendivision einen bitteren Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt musste sich beim SC Heerenveen mit einem 2:2 (1:0) begnügen und konnte die Ausrutscher der Konkurrenten am 11. Spieltag nicht in vollem Maße zu ihren Gunsten nutzen. Sowohl Spitzenreiter Ajax Amsterdam (1:2 gegen Twente Enschede) als auch der Zweitplatzierte Vitesse Arnheim (1:2 bei PEC Zwolle) hatten am Wochenende verloren. PSV bleibt durch das Remis, das erst dank eines Last-Minute-Treffers gerettet werden konnte, Tabellendritter.

Dabei hatte der Sonntagnachmittag für das Team vielversprechend begonnen. Auf Vorlage von Cody Gakpo zirkelte Götze den Ball gefühlvoll zur PSV-Führung ins Netz (28.). Nach der Pause schlugen die Gastgeber, die mit fünf Punkten Rückstand auf die PSV auf Tabellenplatz sieben rangieren, zurück. Zunächst glich Henk Veerman, bis zum Sommer beim Zweitligisten FC St. Pauli unter Vertrag, aus (69.). Wenig später wurde es für Götze & Co. noch schlimmer: Mitchell van Bergen schoss das 2:1 für Heerenveen (78.). Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit sicherte Joker Joel Piroe der PSV, bei der Nationalspieler Philipp Max in der 68. Minute für Bayern-Leihgabe Adrian Fein weichen musste, noch einen Punkt.