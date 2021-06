Drittliga-Aufsteiger mit 96-Ausbildung: HSC Hannover holt Max Kummer aus Havelse

Kummer wurde am Dienstagmittag offiziell vorgestellt, über die Vertragslaufzeit machte der HSC keine Angaben. Der 20-jährige Sechser durchlief von 2012 bis 2021 die Jugend von Hannover 96, ehe er vor der vergangenen Saison von der 96-Regionalligareserve nach Havelse wechselte. Beim Nord-Regionalligameister kam er in der verkürzten Saison nur 34 Minuten zum Einsatz.

Der HSC Hannover hat seinen sechsten externen Neuzugang perfekt gemacht. Mittelfeldtalent Max Kummer kommt von Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse. Zuvor waren bereits Leander Baar (Arminia Hannover), Marko Ilic (1. FC Germania Egestorf/Langreder), Pascal Gos (STK Eilvese), Can Gökdemir (SV Ramlingen/Ehlershausen) und Tom Kinitz (Holstein Kiel II) an die Constantinstraße gewechselt.

Bei Havelser Aufstiegsspielen nicht im Kader

Bei den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (beide 1:0 gewonnen) stand Kummer nicht mehr im Kader der Havelser. Beim HSC will er wieder Spielpraxis sammeln.

In den beiden Spielzeiten nach dem Durchmarsch in die 4. Liga hatte die Mannschaft von Trainer Martin Polomka nur die Klasse gehalten, weil der Verband jeweils auf Absteiger verzichtete. Und auch in der neuen Saison dürfte es für die Lister nur um eines gehen: den Klassenerhalt auch mal sportlich zu packen.