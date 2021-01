Drittligaspiel von Dynamo Dresden vor Absage: Trainer Kauczinski hat Corona

Dresden. Das Drittliga-Heimspiel von Dynamo Dresden am Sonnabend gegen den SV Wehen Wiesbaden steht kurz vor der Absage. Wie die Schwarz-Gelben am Mittwochabend mitteilten, wurden Cheftrainer Markus Kauczinski und eine weitere Person aus der Mannschaft am Dienstag positiv auf das Virus getestet. Beide hätten Vereinsgaben zufolge keine Symptome und befinden sich in einer zehntägigen häuslichen Quarantäne. Anzeige

Antrag auf Spielabsetzung gestellt

„Mir geht es momentan gut, auch wenn die Nachricht über das positive Testergebnis natürlich im ersten Moment ein Schock für mich war. Ich habe nicht im Ansatz mit einem solchen Testergebnis gerechnet, weil aus meiner Wahrnehmung überhaupt nichts darauf hingewiesen hat. Wo und wann ich mich mit dem Virus angesteckt haben könnte, kann ich derzeit selbst nicht nachvollziehen", wird Markus Kauczinski in der Vereinsmitteilung zitiert.

Die gesamte Mannschaft hat sich vorsorglich in eine fünftägige Arbeitsquarantäne begeben und trainiert so lange in Kleinstgruppen. Das Mannschaftstraining am Mittwoch fiel aus. Wie es in der Mitteilung hieß, können alle nach der fünftägigen Quarantäne negativ auf COVID-19 getesteten Personen anschließend die häusliche Isolierung wieder verlassen und nach derzeitigem Stand auch wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.