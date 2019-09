Ein Punkt aus zehn Spielen: Drittligist Carl Zeiss Jena entlässt Trainer Lukas Kwasniok

In der Sommerpause formte der Fußballlehrer und Sportdirektor in Personalunion den Verein nach seinen Vorstellungen und verpflichtete 14 neue Spieler. Doch in der neuen Spielzeit zeigte sich kein Erfolg, der FCC steht mit neun Niederlagen aus zehn Spielen und nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits neun Punkte. Wie schon bei der 2:3-Niederlage gegen den Chemnitzer FC am vergangenen Wochenende gab der FCC auch am 10. Spieltag den Sieg in der Schlussphase aus der Hand - ein Anlass für alle Gremien, sich von Kwasniok zu trennen.

Noch vor einer Woche hatten Gesellschafter, Investor und Präsidium Kwasniok eine Jobgarantie ausgesprochen. Diese war nun hinfällig. Auch Investor Roland Duchatelet gab für die Entscheidung seine Zustimmung.