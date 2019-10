Drittligist Carl Zeiss Jena vor Verpflichtung von Trainer Rico Schmitt

Jena. Trainer Rico Schmitt soll Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena offenbar vor dem Abstieg in die Regionalliga retten. Wie die Bild-Zeitung am Montagabend in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wird der frühere Coach von Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC am Dienstagvormittag bei den Thüringern vorgestellt. Der Verein hat für 10.00 Uhr bereits zu einer außerordentlichen Pressekonferenz mit Präsident Klaus Berka und Geschäftsführer Chris Förster eingeladen, bei der "über das Ergebnis der Trainersuche" informiert werden soll. Einen Namen nannte der Club allerdings noch nicht.