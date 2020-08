Drittligist VfB Lübeck meldet Corona-Fall: HSV-Testspiel am Freitag fällt aus

Das Testspiel des Zweitligisten Hamburger SV gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck fällt wegen eines positiven Corona-Tests bei den Schleswig-Holsteinern aus. Die Partie sollte an diesem Freitag in Hamburg stattfinden. Die am Donnerstag durchgeführte Corona-Testreihe in Mannschaft und Funktionsteam habe bei einem Mitglied ein positives Testergebnis auf Sars-CoV-2 erbracht, teilte der VfB Lübeck am Donnerstagabend mit. Um wen es sich bei der positiv getesteten Person handelt, wurde nicht gesagt.