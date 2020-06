Drive-In Darts Gala in Hannover: Für Michael van Gerwen zählt nur der Sieg

Das ist nicht so schlimm. Es gehört zum Spiel dazu. Ich möchte nur die Menschen so gut wie möglich unterhalten. Wir werden einfach abwarten müssen, wie es funktioniert. Für mich ist es ebenfalls neu, ich habe so etwas auch noch nie zuvor gemacht. Ich bin froh, dass ich einer der Ersten sein darf. Und hoffentlich nicht der Letzte.

Der Abzieher: So berichtet die englische Boulevard-Zeitung „The Sun“ über den Auftritt von Michael van Gerwen in Hannover. Mit dem Gummihandschuh umfasst er einen Scheibenabzieher. Die Dartsstars werden auf dem Schützenplatz die Autos der VIP-Gäste waschen. © NP

Ich will immer gewinnen. Es ist für mich ein guter Test, auf dem höchsten Niveau zu spielen. Es wird hart. Das Wichtigste dabei ist, nicht aufzugeben. Deshalb schießen die Deutschen auch immer in der letzten Minute im Fußball die Tore. (lacht)

Wie haben Sie die vergangenen drei Monate während der Corona-Krise verbracht?

Ich habe weiterhin trainiert. Aber nicht so viel, wie normalerweise, weil mein Sohn Mike in dieser Zeit auch geboren worden ist. Deshalb war ich viel beschäftigt in der Zeit. Es ist schön, auch mal eine Pause zu haben. Mittlerweile wollen alle Menschen wieder zurück ins Arbeitsleben und sich normal verhalten können. Aber manchmal gibt es auch wichtigere Dinge im Leben als Darts. Das Coronavirus hat es einem nicht gerade einfach gemacht. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, deren Situation noch schlechter ist. Wir müssen dabei auch an sie denken.

Hatten Sie während der Pause Kontakt zu Ihren Dartskollegen oder haben Sie vielleicht sogar mal mit jemandem trainiert?

Nein, ich vermisse sie auch nicht. (lacht)

Zu Beginn des Jahres haben Sie im Finale der PDC Darts Weltmeisterschaft gegen Peter Wright verloren. Wie lange blieb Ihnen dieses Spiel danach noch im Gedächtnis?

Es wird vermutlich immer in meinem Kopf bleiben. Weil ich eine große Gelegenheit hatte, einen weiteren Titel zu gewinnen. Nach so etwas muss man einfach wieder aufstehen und sichergehen, dass man beim nächsten Mal besser spielt. Mal gewinnst du und mal verlierst du, man muss das einfach akzeptieren. Wenn man Niederlagen nicht akzeptieren kann, wird man niemals gewinnen können.