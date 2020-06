Drive-In-Darts-Gala: Superstar van Gerwen putzt erst die Autos, dann die Gegner

2,37 Meter beträgt der Abstand zur Scheibe, das ist trotz Corona nicht anders. Und am Ende gewinnt Superstar Michael van Gerwen. Sonst ist an diesem Darts-Abend wenig normal. Bei der Drive-in-Darts-Gala auf dem Schützenplatz jubelten die Fans in rund 300 Autos den vier Assen mit den Pfeilen zu. Sie sangen und hupten – und feierten die Recken Timo Kastening und Sven-Sören Christophersen, die sich ebenfalls am Board versuchten. „Es war phänomenal“, sagte van Gerwen.

Vor dem Auftakt hatten die Darts-Größen den Wa­gen in den ersten Reihen die Windschutzscheiben gewaschen. Die Burgwedeler Fußballer Philipp Tüns und Alexander „Ali“ Franke hatten für dieses VIP-Ticket 180 Euro investiert. „Ziemlich geil, das hat sich gelohnt. Wir haben die Show genossen“, sagte Tüns.