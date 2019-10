Eklat in der Europa League: Drohne mit Flagge lässt Qarabags Spieler in Düdelingen wüten

Im Europa-League -Spiel zwischen dem F91 Düdelingen aus Luxemburg und Qarabag Agdam kam es am Donnerstagabend zu einem Drohnenvorfall . Beim Stand von 0:2 flog die Drohne mit einer armenisch aussehenden Flagge gerade so hoch über dem Spielfeld, dass Schiedsrichter und Spieler sie nicht erreichen konnten. Die Spieler Qarabags wüteten und versuchten das Gerät mit dem Ball abzuschießen . Warum wurden die Gemüter derart erhitzt?

Armenien und Aserbaidschan befinden sich seit Jahren in einem festgefahrenen Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Qarabag, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Durch den Zerfall der Sowjetunion brach ein Krieg aus und seitdem wird die Region von Armenien kontrolliert. Bereits in der Vergangenheit hatte der Konflikt Einfluss auf den Sport gehabt. So verzichtete der armenische Profi Henrich Mkhitaryan im vergangenen Mai auf die Reise zum Europa-League-Finale des FC Arsenal gegen den FC Chelsea in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan.