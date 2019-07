Droht Hannover 96 die Insolvenz? Abteilungsleiter schlagen Alarm

Die Auswirkungen bekommen die Abteilungen schon heute zu spüren. Gelder für Übungsleiter fließen nur mit Verspätung, offene Rechnungen, wie etwa für den Aufzug im Vereinssportzentrum, werden nicht beglichen. „Drei von vier Gesprächen, die ich aktuell in der Abteilung führe, gehen um ausbleibende Zahlungen“, sagt Leichtathletik-Abteilungsleiter Ralf Jurgeit. Die Herausforderungen der Vereinsarbeit, so sagt es Jurgeit, seien vom neuen Vorstand deutlich unterschätzt worden.

Im Gegenteil: Auf bis zu 2,5 Millionen Euro, so ist aus dem Umfeld des 96-Vorstands zu hören, könnten sich die Schulden bei der aktuellen Entwicklung in drei Jahren anhäufen. Geldgeber konnte der neue Vorstand bislang nicht präsentieren, ein überzeugendes Zukunftskonzept für die 17 Abteilungen im e. V. ebenso nicht.

1.200 Mitglieder sollten in diesem Jahr im Schnitt Monat für Monat in der neuen Stammestraße trainieren. Stand 1. Juni: 380 Mitglieder. Das bestätigt den Eindruck, den auch Martin Mader, Abteilungsleiter Tradition, von dem vermeintlich neuen 96-Leuchtturm gewonnen hat. „Das Vereinssportzentrum wurde an den Bedürfnissen der Mitglieder vorbei geplant. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, ist die gesamte Anlage leer. Und es wird scheinbar nicht besser.“

Horrorszenario und Imageverlust drohen

Aufsichtsratschef Ralf Nestler und 96-Präsident Sebastian Kramer hatten in ihrer vorherigen Funktion als Aufsichtsräte des Vereins umfassende Einblicke in die Sachlage. Daher verwundert die Abteilungsleiter auch die aktuelle Lage. „Momentan ist die Situation sehr unbefriedigend“, sagt Jurgeit. Alles, was im Vorfeld gesagt worden sei, stelle sich nun als Propaganda heraus. „Das, was der Vorstand momentan macht, ist nicht gut.“ Mader unterlegt das mit Informationen aus der Abteilungsleitersitzung, in der der Vereinsvorstand Zahlen vorgelegt habe. „Uns wurde gesagt, dass wenn es schlecht läuft, sogar ganze Abteilungen geschlossen werden müssen.“ Ein Horrorszenario und ein massiver Imageverlust.

Sebastian Kramer sagt dazu Folgendes: „Der Vorstand befindet sich in intensiven Gesprächen mit Vertretern der zweiten Säule des hannoverschen Zwei-Säulen-Modells. Ziel ist es, möglichst viele strittige Themen der Vergangenheit zusammen zu lösen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, mit dem alle Beteiligten gut leben können. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir vor Abschluss der Gespräche keine weiteren Auskünfte geben werden.“ Ein von ihm angeforderter Fragenkatalog mit konkreten Themen zur Zukunft von Hannover 96 blieb unbeantwortet.

Und Ex-Präsident Martin Kind? Der hält sich bedeckt. Die Gespräche mit Vorstand und Aufsichtsrat führt 96-Anwalt Andreas Brinkmann, der auch sehr eng in die Profiprozesse eingebunden ist. Gerüchte, wonach Martin Kind mit den beiden Gesellschaftern Dirk Rossmann und Gregor Baum als Käufer des Vereinssportzentrums einspringen und die Anlage dem e. V. verpachten würden, weist Kind von sich. Nur so viel: „Wir sind in Gesprächen mit dem neuen Vorstand und Aufsichtsrat.“