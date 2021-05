Nach Drohung gegen Super-League-Klubs: Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin geben Statement ab

Aus dem ursprünglichen Kreis von 12 Gründerklubs der umstrittenen Super League haben bislang der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin ihre Ambitionen für die entsprechenden Pläne eines neuen Wettbewerbs nicht aufgegeben. Am Freitag hatte die UEFA für die verbliebenen drei Vereine deshalb Konsequenzen angekündigt. Die Klubs reagierten nun mit einem ausführlichen Statement. "Die Gründungsvereine der Super League haben Druck, Drohungen und Beleidigungen erhalten und erhalten diese weiterhin", heißt es in der Mitteilung, die alle drei Klubs am Samstag zeitgleich veröffentlichten. Anzeige

Die Vorgehensweise der UEFA kritisierten die Klubs dabei scharf. Angedrohte Sanktionen seien "nicht akzeptabel". Zudem hätten die ursprünglich zwölf Gründungsvereine "ausdrücklich" vereinbart, dass die Super League nur dann stattfinden wird, wenn ein solcher Wettbewerb von der UEFA und/oder dem Weltverband FIFA anerkannt wird. UEFA und FIFA hätten sich bisher geweigert, darüber "angemessen" zu diskutieren.

Gänzlich abrücken vom geplanten Projekt wollten weder die spanischen Top-Klubs Barcelona und Real Madrid noch der entthronte italienische (Ex-)Serienchampion Juventus Turin, obgleich sie auch einlenkten. "Wir sind uns der Vielfalt der Reaktionen in sehr unterschiedlichen Bereichen, die die Super-League-Initiative hervorgebracht hat, und folglich der Notwendigkeit, über die Gründe nachzudenken, die diese Reaktionen ausgelöst haben, voll bewusst und sehen es als notwendig an, den vorgeschlagenen Ansatz zu überdenken", heißt es in der Erklärung weiter. Die Pläne vollends aufzugeben beschrieben die Klubs jedoch als "verantwortungslos", da man auch weiterhin davon überzeugt sei, mit dem Projekt "nachhaltige Lösungen und Antworten auf die bedrohlichen Probleme" innerhalb des Fußballsektors zu finden.

Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin weiterhin von Super-League-Projekt überzeugt Nach wie vor zeigten sich die Klubs in Einklang mit dem Konzept eines milliardenschweren Zusatzwettbewerbs, der in Konkurrenz zum UEFA-Wettbewerb der Champions League stünde. "Die Super League wurde von den 12 Gründungsklubs als eine einzigartige Gelegenheit verstanden, Fans auf der ganzen Welt das bestmögliche Spektakel zu bieten und das weltweite Interesse an dem Sport zu steigern", werden die Klubs weiter zitiert. Dennoch sei es "im Interesse des Fußballs" auch Wege zu finden und trotz des "inakzeptablen Drucks", den man von der UEFA erhalte, "beharrlich nach Lösungen zu suchen".