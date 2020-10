"Es war Druck auf dem Kessel": BVB nach Sieg gegen Zenit erleichtert - Favre kritisiert Mannschaft

Lange, sehr lange hat sich Borussia Dortmund die Zähne am russischen Granit ausgebissen . Zenit St. Petersburg parkte im Champions-League-Spiel "zwei Busse vor dem Tor" , wie BVB-Trainer Lucien Favre nach der Partie bei Sky sagte. Am Ende gewannen die Schwarz-Gelben aber durchaus verdient mit 2:0 . Der Brustlöser war ein Elfmeter von Jadon Sancho (77.), nachdem Thorgan Hazard zuvor zu Fall gebracht wurde. Erling Haaland legte kurz vor dem Schlusspfiff noch nach.

Durch den Sieg hat sich der BVB nach der Auftaktpleite gegen Lazio Rom erfolgreich in der Champions-League-Gruppenphase zurückgemeldet und davon profitiert, dass im Parallel-Spiel Lazio nicht über ein 1:1 gegen den FC Brügge hinauskam. Die Erleichterung sei groß, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc hinterher bei Sky. " Es war Druck auf dem Kessel. Nach der Niederlage gegen Lazio waren wir gezwungen zu gewinnen ."

BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Zenit St. Petersburg

Nun ist der BVB wieder in der Spur, hat die ersten drei Punkte in der "Königsklassen"-Saison geholt - und den Matchplan von Favre gut umgesetzt. "Man muss clever spielen. Es war schwer ein Tor zu machen, wir hatten trotzdem drei große Chancen und hätten ein Tor machen müssen. Wir mussten weiter vernünftig spielen und der Abwehr helfen. Das haben wir gut gemacht", so der Schweizer.