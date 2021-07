Druck auf Ministerpräsidentin Mette Frederiksen: Forderung nach mehr dänischen EM-Fans in Wembley

Auch bei den Dänen-Spielen in Amsterdam und Baku habe man eine Lösung finden können, wurde Kristian Hegaard von der links-liberalen Partei Radikale Venstre (R) vom dänischen Rundfunksender DR zitiert. "Da sind zwei Mannschaften auf dem Platz, und deshalb ist es auch angemessen, dass da Fans von zwei Mannschaften sind", sagte er demnach. Die Boulevardzeitung Ekstra Bladet kritisierte, dass sich Frederiksen und Außenminister Jeppe Kofod nicht zu der Situation zu Wort meldeten. "Die Leute hier sind geimpft, getestet und bereit, da hinüber zu schwimmen", schrieb die Zeitung am Montag.

Die Euphorie in Dänemark ist nach dem Halbfinal-Einzug groß. Viele Däninnen und Dänen hoffen, bei dem Spiel in Wembley am Mittwoch dabei sein zu können. Frederiksen zeigt sich während der EM auf Facebook als Fußballfan, hat bislang aber keine öffentlichen Forderungen in Richtung London ausgesprochen. Nach derzeitigem Stand können nur in Großbritannien lebende Dänen Karten erwerben, laut der Nachrichtenagentur Ritzau sind bereits 4800 der etwa 6000 für sie verfügbaren Tickets vergriffen. Bei den Halbfinals sollen insgesamt rund 60 000 Menschen im Stadion sein. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder gestiegen sind, ist der Schritt umstritten.