"Natürlich kommt jetzt wieder der Druck": Eintracht Frankfurt hadert mit Chancen-Wucher

Frank Kramer herzte seine überglücklichen Arminia-Profis, Oliver Glasner gratulierte mit versteinerter Miene. Arminia Bielefeld hat durch den ersten Sieg bei den der Frankfurter Eintracht seit anderthalb Jahrzehnten den Abstiegsrelegationsplatz vorerst verlassen und die frustrierende Sieglosserie der Hessen im neuen Jahr verlängert. Die Arminia feierte am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen 2:0 (2:0)-Sieg bei der Eintracht.

"Wir hätten ein Tor gebraucht, um das Momentum auf unsere Seite zu ziehen und die Partie vielleicht noch mal zu drehen. Das Selbstvertrauen der Bielefelder stieg gefühlt mit jeder Chance, unseres wurde ein bisschen weniger. Wenn du kein Tor schießt, kannst du das Spiel nicht gewinnen. So ist es am Ende eine verdiente Niederlage. Vielleicht haben wir uns zuletzt etwas zu viel mit der schlechten Chancenverwertung beschäftigt und es hat sich somit in den Köpfen ein bisschen festgesetzt. Dennoch hatten wir auch heute unsere klaren Torchancen, nutzen sie nur nicht", sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner nach der Partie.

Der Österreicher werde aber auch nach dem dritten sieglosen Spiel in diesem Jahr nicht unruhig. "Jetzt gilt es den Kopf oben zu halten und weiter zu machen. Wir haben uns schon oft über die unnötigen Gegentore unterhalten, jetzt wird es Zeit, dass wir uns auch verbessern. Da sind sind wir zu oft nicht energisch genug, lassen die Gegner aufdrehen. Bälle von außen führen zudem zu oft zu Gegentoren, das war schon in Augsburg so. Daran müssen wir arbeiten und konsequenter werden", sagte Glasner: "Wir haben schon mehrere schwierige Situationen durchgemacht und haben jetzt zwei Wochen, um die Ärmel hochzukrempeln, hart zu arbeiten und zurück in die Erfolgsspur zu finden."