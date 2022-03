"Wir haben den Druck": So geht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine bislang wichtigste Prüfung an

Salzburg, Mozart-Stadt, Klassik. Die Frage lag nahe und kam in der Pressekonferenz am Montagnachmittag passenderweise von einem Radioreporter. Ob er klassische Musik möge, wurde Julian Nagelsmann gefragt. Der Trainer des FC Bayern München, zu dessen Stärken es gehört, auf jede Frage ausführlichst zu antworten, sagte am Tag vor dem Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime live): "Ich höre nicht häufig klassische Musik, schaue mir aber ganz gerne Musicals an." Er sei mehrmals bei einer deutschen Ausgabe von "Last Night of the Proms" gewesen. "Ich finde, Popmusik in Kombination mit klassischer Musik und Orchester gut." In England gilt "Last Night of the Proms" als Kult, ist das farbenfrohe und heitere Abschlusskonzert der "Promenade series", der Promenadenkonzerte. Anzeige

Für die Bayern könnte es gegen Salzburg die "Last Night of the Profis" werden, die Abschlussvorstellung in dieser Saison auf internationaler Bühne. Nach dem 1:1 im Hinspiel droht den Münchnern das Aus. "Wenn es nicht positiv ausgeht", wusste Nagelsmann, "ist es keine besondere Saison." Vorsichtig formuliert. Da beim FC Bayern jede Spielzeit angesichts der Normalität von einer Meisterschaft nach der anderen am Abschneiden in der Champions League gemessen wird, würde ein Achtelfinal-Aus gegen die Nachbarn aus Salzburg einen Schatten über die Saison legen.

Und die Premierenspielzeit des neuen Trainers würde als verlorene in die Geschichte eingehen – mit dem möglichen K. o. gegen Salzburg und dem 0:5-Debakel in der zweiten Pokalrunde bei Borussia Mönchengladbach als negative Höhepunkte. "Ich bin kein Schwarzmaler", betonte der 34-Jährige. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden." Niemand rund um den FC Bayern tut das – und das ist die Gefahr vor Nagelsmanns bisher wichtigstem Spiel als Bayern-Trainer.

Nagelsmann: "Wir haben den Druck" "Es ist ein besonderes Spiel, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst", sagte Nagelsmann und betonte: "Ich bin sehr guter Dinge, dass die Wichtigkeit der Partie jedem Spieler bewusst ist." So sollte es sein. Denn im Grunde mündet eine jede Bayern-Saison nach monatelangem Einspielen über den Winter in die K.-o.-Spiele der Königsklasse im Frühjahr, in denen der Weg zum Ruhm immer steiniger wird. Routinier Thomas Müller, 2013 und 2020 Champions-League-Sieger, weiß: "Es ist auf jeden Fall so: Wir haben den Druck, den wir seit einigen Wochen nicht haben, weil die Bundesliga an der Spitze aktuell nicht so eng oben ist. Wir müssen und wollen weiterkommen, sind uns bewusst, was auf dem Spiel steht."

Bei einem Viertelfinaleinzug könne es "eine extrem gute" Saison werden, so der 32-Jährige. Bei einem Ausscheiden sieht Müller "keine rosigen Zeiten" auf die Roten zukommen. Doch Berufsoptimist Müller findet: "Die Vorzeichen sind gut." Er kennt diese Drucksituationen, er liebt sie.

Dennoch: Die Fallhöhe ist enorm. Dem 20. Viertelfinaleinzug der Bayern (es wäre ein Rekord in der Champions League) stünde ein historisches Aus gegen einen Verein aus der im Fußball – und speziell im Freistaat Bayern – oft belächelten Skination Österreich gegenüber. Diese Pleite wäre für immer mit dem Hobbyskifahrer Nagelsmann verbunden. Bayerns absoluter Wunschkandidat würde in seine erste von fünf vertraglich fixierten Spielzeiten mit einem Minus in der Endabrechnung gehen. Da wird die Rückkehr von Torhüter und Kapitän Manuel Neuer über vier Wochen nach seiner Knie-OP als gerne genommener Booster für das Salzburg-Spiel genommen. "Wir sind alle sehr froh darüber", sagte Nagelsmann.

