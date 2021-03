Trotz drückender Überlegenheit: Hamburger SV verpasst Sieg im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel

Das Spiel ging flott los - und der Südkoreaner Jae-Sung Lee brachte die Gäste in Führung (8.). Nach einem Standard für Holstein brachte Lee die Gäste per Kopf in Führung. Nach einer Flanke von Jannik Dehm reagierte er schneller als Jan Gyamerah. Ausgerechnet Lee: Am Montag berichtete das Hamburger Abendblatt, dass dieser im Sommer zum HSV wechseln will. Allerdings nur bei einem Aufstieg. So hätte der Treffer ein Schlag für die eigenen Ambitionen sein können - doch der HSV blieb nach dem frühen Rückstand dran.