DSC-Girls grüßen am Flughafen Dresden

Dresden. Wer in den letzten drei Wochen auf dem Dresdner Flughafen gelandet ist, wurde vielleicht schon einmal auf besondere Weise von den beiden DSC-Volleyballerinnen Mareen von Römer und Nikola Radosova oder auch von Eislöwen -Verteidiger René Kramer empfangen. Zwar nicht persönlich, aber im neuen interaktiven „Dresden Welcome Bereich“, den es so noch an keinem deutschen Airport gibt. In der Ankunftshalle fällt neben den Gepäckbändern ein Living Poster auf, das aus einer statischen und einer bewegten virtuellen Komponente besteht. Im zweiten Teil werden die Gäste in kurzen Sätzen durch OB Dirk Hilbert, August dem Starken, Gina Scott (Tänzerin des Semperoper Balletts) oder eben den drei Sportlern willkommen geheißen.

So präsentieren Mareen von Römer und Nikola Radosova in einer kurzen Sequenz den Dresdner Volleyball in Verbindung mit den Werten der Stadt. „Das Living Poster ist eine coole und schöne Art, die Touristen zu begrüßen und auf unser Dresden einzustimmen. Das weckt die Vorfreude auf die Stadt enorm. Da lohnt es sich, doch mal wieder in Dresden zu landen“, freut sich Mareen von Römer Teil dieses Projektes zu sein.

Alle drei Sportler konzentrieren sich ansonsten auf die entscheidende Phase der Saison. Während die bei den Eislöwen mit dem Playoff-Viertelfinale bereits in vollem Gange ist, müssen die DSC-Volleyballerinnen am Sonnabend ihr letztes Vorrundenspiel in Straubing bestreiten, bevor eine Woche später ebenfalls die Playoffs starten