DSC-Leichtathlet Jonathan Schmidt wechselt zu neuem Laufteam

Dresden. DSC-Lauftalent Jonathan Schmidt stellt die Weichen für seine sportliche Zukunft jetzt neu. Der 21-Jährige verlässt zum Jahresende seinen Heimatverein und schließt sich dem neugegründeten Athletics Team Karben an. Derzeit hält sich der zweimalige deutsche U20-Meister über 1.500 Meter noch daheim in Dresden auf. „Ich habe aber schon für den 3. Januar meine Flüge zurück in die USA gebucht, wo Mitte Januar das neue Semester beginnt", so der Elbestädter, der seit 2019 dank eines Sportstipendiums an der University of Missouri in Columbia Internationalen Journalismus studiert.

Seine Entscheidung für den Wechsel zum Laufteam begründet er so: „In den vergangenen Monaten war ich in Spanien, wo ich mit meinem langjährigen Laufkumpel Marc Tortell trainiert habe. Seine Familie hat das Laufteam Anfang des Jahres ins Leben gerufen und daher kam die Anfrage an mich zustande. Es ist ein kleines, aber sehr feines Laufteam mit starken deutschen 800- und 1500m-Läufern, das von Marcs Mutter trainiert wird. Ich finde dort ideale Rahmenbedingungen vor und müsste künftig auch nicht mehr alleine zu Wettkämpfen reisen“, so Schmidt, der sich beim DSC einst unter den Fittichen der leider zu früh verstorbenen Trainerin Katja Hermann zu einem Top-Läufer entwickelte.

Der talentierte Mittelstreckler geht auch absolut nicht im Groll: „Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Abteilungsleiter Michael Gröscho, der meinen Schritt absolut nachvollziehen kann. Mein letztes großes Rennen für den DSC liegt ja ohnehin schon zwei Jahre zurück. Es ist nur fair, dass ich auch für den Club starte, bei dem ich im Sommer trainieren werde. Karben liegt östlich von Frankfurt und ist für mich logistisch sehr gut erreichbar, wenn ich aus den USA komme oder zurückfliege. Zudem wohnt mein Bruder dort.“