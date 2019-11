DSC-Trainer Alexander Waibl bläst zur Aufholjagd

Konstanz in Leistung bringen

„Wir müssen es in den nächsten Wochen schaffen, möglichst viele Punkte einzusammeln, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen“, bläst Alexander Waibl zur Aufholjagd. Nachdem er seinen Schützlingen am Sonntag frei gab, habe man in den Trainingseinheiten am Montag und Dienstag weiter daran gearbeitet, alles was gut geklappt hat gegen Aachen, zu festigen und zu stabilisieren. „Es ist wichtig, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen und unser Niveau in jedem Spiel durchzuziehen“, so der DSC-Coach.