DSC-Volleyball-Damen auf gutem Weg: Die Dresdnerinnen gewinnen Amica Cup

Szamotuly. Die DSC-Volleyballerinnen haben zum vierten Mal in Folge den Amica Cup im polnischen Szamotuly gewonnen . Erstmals konnte das Team von Trainer Alexander Waibl komplett antreten. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen den Liga-Konkurrenten SC Potsdam setzten sich die Elbestädterinnen am zweiten Tag auch gegen den polnischen Erstligisten Developres Rzeszów mit 3:1 (26:24, 16:25, 25:21, 25:23) durch. Damit reichte dem deutschen Meister im letzten Spiel des Vierer-Turniers, bei dem jeder gegen jeden spielte, ein Satzgewinn für den Turniererfolg.

Küchenutensilien für die Siegerinnen

So unterlagen die DSC-Damen dem polnischen Top-Team Chemik Police mit 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 20:25), erreichten dennoch Platz eins vor dem punktgleichen SC Potsdam. Als MVP des Turniers wurde Diagonalangreiferin Maja Storck ausgezeichnet, als beste Spielerin des DSC Jennifer Janiska. Ein Sonderpreis ging an Libera Sophie Dreblow. Wie schon in vergangenen Jahren konnten die Elbestädterinnen auch dieses Mal einige Küchenutensilien mit nach Hause nehmen.

Talent Julia Wesser zeigt viel Potenzial

Nach dem Ausfall von Neuzugang Jacqueline Quade (Kreuzband- und Meniskusriss) hat der Coach mit Jennifer Janiska und Sina Stöckmann nur zwei etatmäßige Außenangreiferinnen zur Verfügung. Aus dieser Not heraus sprang erneut die eigentlich als Libera verpflichtete Linda Boch ein und machte ihre Sache erstaunlich gut. „Sie stellt sich in den Dienst der Mannschaft, ist ja im Herzen noch immer ein bisschen Angreiferin“, so Alexander Waibl, der auch dem VCO-Talent Julia Wesser auf dieser Position viel Einsatzzeit gewährte. „Sie verfügt über großes Potenzial, aber braucht auf jeden Fall noch Zeit“, will der Coach die 18-Jährige keinesfalls jetzt schon unter Druck setzen.